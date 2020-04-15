С соседями держим дистанцию по договоренности - известный азербайджанский кинооператор, находящийся в Канаде

БАКУ/Trend Life/ - Известный азербайджанский кинооператор, заслуженный деятель искусств, член Европейской киноакадемии Кянан Мамедов, находясь в Торонто (Канада), внимательно следит за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в родном Азербайджане, сообщает Trend Life.

"За ситуацией в Азербайджане слежу в основном посредством социальных сетей, но и общаясь с братьями и сестрой, так что я в курсе всего. В связи со сложившейся ситуацией хочу обратиться ко всем своим знакомым и друзьям в Азербайджане - я призываю всех придерживаться рекомендуемых предписаний, оставаться дома, меньше общаться друг с другом. Словом, этот сложный период надо пережить, друзья мои! Дай Бог вам всем здоровья и удачи!", - пожелал известный кинооператор.

Кянан Мамедов рассказал, как в Канаде проходит карантинный режим, и какие ограничения введены в стране.

"Я сейчас в Канаде у своих детей, здесь ситуация в принципе такая же, как я понимаю и в Баку. Введен карантин. Большинство ходит в медицинских масках. В продуктовые магазины заходят по два человека, соблюдается правило дистанции между людьми, она составляет два метра, также между кассами и покупателями установлены органические стекла. Все продукты в наличии имеются, никаких проблем с этим нет. Крупные торговые центры и прочие непродовольственные магазины закрыты", - отметил он.

Известный кинооператор также рассказал, как карантинный режим повлиял на его жизнь.

"Привычный образ жизни в какой-то степени ограничен, и это естественно. Но у нас свой дом на опушке леса, вечерами гуляю с соседями, хотя держим дистанцию по договоренности", - добавил Мамедов.

Отметим, что Кянан Мамедов является оператором таких известных и любимых зрителями фильмов как "Тахмина", "Семь дней после убийства", "Посол зари", "Крепость", "Комната в отеле", "Убийство в ночном поезде", "Другая жизнь" и многих других.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)