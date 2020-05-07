Лучи из солнечного Ташкента в Баку. Это были самые замечательные дни (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель проекта Международный фестиваль культур "Тюбетейка", узбекский дизайнер Фатима Арифджанова в видеообращении Trend Life поддержала Азербайджан и Узбекистан в борьбе с коронавирусом.

"Дорогие мои друзья из Баку, Азербайджана! Передаю всем привет из солнечного Ташкента. К сожалению, приходиться приветствовать друзей посредством видеообращения из-за пандемии коронавируса. В это время планировала быть в Баку, встретиться с друзьями и побеседовать по душам, обсудить будущие планы. Очень надеюсь, что пандемия коронавируса скоро закончится, мы все ее преодолеем, в мире все наладится и будем опять ездить друг другу в гости. Год назад с друзьями были в Баку, отмечали 5 мая - День азербайджанского ковра, побывали в Международном центре мугама, вечером гуляли с друзьями и это были самые замечательные дни. Хочется пожелать всем здоровья! Мы вместе все преодолеем! Ждем всех в гости в Ташкент, Самарканад, Бухару и другие города Узбекистана!",- отметила Фатима Арифджанова.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 2 266 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 33 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 10 человек.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)