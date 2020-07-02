Ситуация серьезная! Не стоит рисковать… - заслуженный артист Азербайджана Алексей Милтых

БАКУ /Trend Life/ - Сейчас большинство не сомневается, что вирус есть, и он действительно несет угрозу, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного струнного квартета Алексей Милтых (виолончель).

"Рост количества зараженных коронавирусной инфекцией говорит о том, что ситуация серьезная. Поэтому необходимо весьма серьезно отнестись к этой напасти, беречь себя и соблюдать все предписанные меры и правила карантина. Когда среди знакомых, пусть даже и дальних, появляются заболевшие, у сомневающихся в существовании вируса все вопросы отпадают. Для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, для граждан старше 65 лет вирус особенно опасен. Поэтому не стоит рисковать", - отметил известный музыкант.

Заслуженный артист Азербайджана рассказал, как проводит время на карантине. Он отметил, что считает себя счастливым человеком, потому что может заниматься любимым делом даже на самоизоляции.

"Первое время был подъем в плане активности в социальных сетях, было желание музицировать, снимать видеоролики. Затем наступил период, когда хотелось немного отдохнуть, даже месяц не брал виолончель в руки - для меня это редчайший случай. Потом понял, что соскучился по инструменту, музыке, почувствовал то, насколько счастливый я человек, что у меня есть виолончель, любимое дело, которым я могу заниматься даже дома, на самоизоляции. Безусловно, самый главный плюс самоизоляции – общение с детьми, семьей, потому что мы можем быть с ними значительно больше времени, чем обычно", - добавил Милтых.

(Автор: Джани Бабаева)