Даже уходя, армяне поджигают дома и леса – уроженец Кельбаджарского района, актер Эйваз Ибрагимов

БАКУ /Trend Life/ - По прошествии стольких лет исконно азербайджанские земли наконец освобождаются от оккупации, сказал Trend Life уроженец Кельбаджарского района, актер Государственного театра юного зрителя Эйваз Ибрагимов.

"Выражаю глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии, нашим военнослужащим. После стольких лет они освободили от оккупации наши села, города, районы, подарив огромную радость азербайджанскому народу. Мы преклоняемся перед памятью шехидов, славные сыны Родины отдали свою жизнь ради территориальной целостности Азербайджана", - сказал актер.

Эйваз Ибрагимов отметил, что покидая Кельбаджарский район, армяне поджигают дома, лесные массивы, наносят ущерб инфраструктуре.

"Посмотрите на освобождённые от оккупантов территории, будто по этим землям прошли дикари и вандалы. Здания разрушены и разграблены, наши культурные и исторические памятники, мечети осквернены. Они все разрушили и уничтожили, и, даже уходя, поджигают дома, леса…" - сказал он.

Актер добавил, что как только начнется процесс возвращения, он обязательно отправится в Кельбаджарский район.

"Мне дорога каждая освобождённая от оккупации территория страны, все наши районы, но, конечно, место, где ты родился - имеет особое значение. С самого начала военных действий мы все с волнением ждали новостей с фронта. Радовались каждым достижением нашей армии, и верили в Победу, знали, что этот день придет! Азербайджанские военнослужащие показали всю свою мощь, свой непоколебимый боевой дух и патриотизм, беспримерную доблесть. Посмотрите, в каком сражении наша армия освободила Шушу – сердце Карабаха, как боролись наши военнослужащие, а с какой радостью и счастьем весь Азербайджан встретил новость об освобождении от оккупации этого города, мы так долго этого ждали", - сказал актер.

Отметим, что Эйваз Ибрагимов родился 14 января 1969 года в Кельбаджарском районе. В 1995 году окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. С 1993 года служит в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

(Автор: Джани Бабаева)