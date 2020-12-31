Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО)

Социум 31 декабря 2020 20:52 (UTC+04:00)
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера великому Артисту исполнилось 93 года! А сегодня... Скончался всемирно известный французский актер, продюсер и режиссер с азербайджанскими корнями, художественный руководитель парижского театра "Мариньи", кавалер орден Почётного легиона и "За заслуги" Робер Оссейн, сообщает Trend Life.

Робер Оссейн несколько раз был на исторической родине, принимал участие в различных мероприятиях. На одной из встреч, в 2015 году, он сказал: "Я не впервые приезжаю в Баку, который полюбил всей душой. Я вижу, как преображается Баку, какой это красивый, толерантный и добрый город. Я мог бы здесь жить и работать. Когда говорю про Азербайджан и гуляю по улицам Баку, то на мои глаза всегда наворачиваются слезы. Не знаю, почему это происходит. Видимо, потому, что мой отец был азербайджанцем. Мой дед родился в Азербайджане, а отец, хотя и появился на свет в Самарканде, всегда поддерживал связь с родиной, рассказывал об этой прекрасной стране и ее людях. Он прекрасно играл на таре и научил этому меня. Лишь позднее стал играть на скрипке, писал великолепную музыку - балеты, оперы, симфонии", - начал беседу Робер Оссейн.

Робер Оссейн (Robert Hossein, урожденный Рустам Гусейнов) родился 30 декабря 1927 года в Париже в музыкальной семье. Его отец, скрипач и композитор, азербайджанец Аминулла Гусейнов (1905 -1983) был родом из Самарканда (Узбекистан), а дедушка из Азербайджана. Перед Первой мировой войной Аминулла Гусейнов некоторое время жил в Москве, затем уехал в Германию, где учился в Штутгартской и Берлинской консерваториях. В Германии он встретил пианистку и театральную актрису Анну Миневскую, еврейского происхождения, родом из Киева, чья семья покинула Россию после Октябрьской революции 1917 года. Вместе супруги поселились в Париже, где Аминулла Гусейнов поменял имя и фамилию на Андре Оссейн.

"Отец Робера был знатоком восточной культуры, великолепно играл на таре и передал сыну всю любовь к своим корням. Мы живем в Париже. Когда мы по приглашению первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой впервые приехали в Баку, то были очарованы красотой города, гостеприимством его жителей. Я увидела, как здесь любят и уважают Робера, и он нашел здесь что-то свое, родное", - рассказала его супруга Кэндис Пату.
С 15 лет Робер занимался в студии при театре "Старая голубятня", потом окончил курсы Рене Симона, выступал на сцене "театра ужасов" - "Гран-Гиньоль". Ставил спектакли. В кино дебютировал в 27-летнем возрасте, в 1954 году в фильме Р. Каденака "Набережная блондинок", а в 1955 году снял свой первый фильм "Негодяи отправляются в ад".
В конце 60-х-начале 70-х годов на мировые экраны вышли пять фильмов французского режиссера Бернара Бордери о похождениях красавицы Анжелики, которую сыграла звезда Мишель Мерсье, а ее партнером стал Робер Оссейн, который блистательно сыграл героя картины - графа Жофрея де Пейрака. После премьеры фильма "Анжелика - маркиза ангелов" Роббер Оссейн стал суперзвездой. Он стал сниматься у лучших режиссеров, а потом и сам начал ставить спектакли. Сегодня Робер Оссейн знаменит, богат и счастлив. Он женат в четвертый раз, и у него четверо взрослых сыновей.
На счету актера более 100 работ в кино, среди них такие, как "Профессионал", "Вторая истина", "Одни и другие", "Убийца", "Вампир из Дюссельдорфа", "Кто знает?", "Порок и добродетель". Он работал над сценариями 17 фильмов. Кроме того, Оссейн был режиссером 17 кинокартин.

Его называли "Народным режиссером республики", потому что Оссейн любил ставить грандиозные спектакли на площадях и стадионах. Постановки "Преступление и наказание", "Лионский курьер", "Дама с камелиями", "Дантон и Робеспьер", "Собор Парижской Богоматери" проходили с аншлагами. Спектакль "Человек по имени Иисус", поставленный Оссейном, даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса из-за числа зрителей, которые его посмотрели, а именно: более 670 тысяч! Также он написал две книги мемуаров - "Слепой часовой" и "Кочевники без племён".
"Хотелось бы выразить особую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди страны, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за приглашение. Я восхищен ими и их работой на благо процветания Азербайджана. Отмечу также деятельность их дочерей - Лейлы и Арзу Алиевых - в сфере культуры и искусства. Азербайджан всегда оставлял свой след в истории. Например, это первая страна на Востоке, где женщины получили право голосовать на выборах. Первые Европейские игры в Баку - это грандиозное событие мирового масштаба, и для меня было большой честью стать одним из факелоносцев", - сказал Робер Оссейн.
Кроме того, он сообщил, что любит бокс и футбол.
В заключение Оссейн поделился своими творческими планами по поводу съемок новой картины, постановки спектаклей.

"Я до сегодняшнего дня не красил волосы, они еще не поседели (смеется). Значит, надо продолжать работать. Мой отец всегда говорил: "Да, я жил в бедности, зато всегда был богат душой!". Наверное, лучше именно такой вариант - обладать богатой душой, а не толстым кошельком. Отец как-то пошутил: "Первые 50 лет жить очень трудно, а потом пойдёт легче! Самое главное, никогда не привыкай ни к чему, потому что не известно, как повернётся жизнь". Мое главное творческое кредо - "Мой талант - находить его в других", - добавил Робер Оссейн.

В последний раз был в Баку в 2016 году, когда был выбран членом Евразийской Академии и удостоен премии "Легенда Евразии". В Париже принимал активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры.

Светлая память! Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Вугра Иманов)

Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Image
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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