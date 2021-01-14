Отечественная война - Азербайджанский музей объявил о приеме личных вещей шехидов и ветеранов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) для создания постоянной экспозиции "Vətən müharibəsi" ("Отечественная война") объявил о приеме памятных вещей, принадлежащих нашим офицерам и солдатам, ставших шехидами Первой и Второй Карабахских войн, а также ветеранам войны, сообщает Trend Life.

Национальный музей истории Азербайджана выполняет важную миссию по сохранению, популяризации и передаче будущим поколениям материалов, принадлежащих сынам нашей Родины, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана и возвысившимся до вершин шехидства.

Предметы, переданные в музей родственниками шехидов для выставки и постоянной экспозиции, принимаются по документации.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)