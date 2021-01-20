Трагедия 20 января глазами детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку представлена экспозиция работ учащихся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, посвященных трагедии 20 января, сообщает Trend Life.

Экспозиция представлена под названием "Трагедия 20 января глазами детей", в нее вошло около 20 работ юных авторов.

Несмотря на юный возраст, авторы работ постарались в своих произведениях отразить ужас и боль трагических событий 20 января 1990 года.

Отметим, что выставка представлена в рамках мероприятия, посвященного памяти жертв трагедии 20 января. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана и представлено вниманию зрительской аудитории в онлайн-формате в соцсетях, а также на телеканале Mədəniyyət ("Культура").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)