«Сим-сим Леле» вернулся на телевидение: Мне никто не давал даже 10 манатов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Адыширин Багиров, известный в 1990-х годах по передаче «Волшебное зеркало» и прославившийся под именем Сим-сим Леле, после долгих лет безработицы был обеспечен работой на AzTV, сообщили Trend Life в отделе по социальным медиа и связям с общественностью телеканала.

Об этом был показан сюжет на передаче «Телеутро». Сотрудники AzTV разыскали актера, который жаловался в медиа на то, что его забыли и не приглашают даже на эпизодические роли, и побывали у него в гостях.

Адыширин Багиров сообщил, что его не приглашают сниматься в сериалы: «Не было ни одного сериала, в который бы я получил приглашение, чтобы дали мне 10-20 манатов и сняли бы в эпизодической роли».

По его словам, он был вынужден трудиться в маркете, чтобы заработать на жизнь: «Я должен был как-то питаться, чтобы прожить. Я ходил даже в маркеты, чтобы поработать хотя бы полдня и что-нибудь заработать. Но мне удавалось проработать только один день. Клиенты магазина делали замечания владельцу, спрашивали, как может актер здесь работать. И тот мне говорил: "Стыдно, ты ведь актер, почему ты должен здесь работать?"».

Азербайджанское Телевидение предложило работу Адыширину Багирову, и спустя годы он вновь вернулся на телевидение.

О работе актера на ТВ позже будет предоставлена более обширная информация.

(Автор: Вугар Иманов)