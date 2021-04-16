Деятели культуры и спорта Азербайджана поздравили Израиль с Днем независимости (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" был подготовлен видеоролик с поздравлениями с Днем независимости Израиля, отмечаемым 15 апреля, от представителей азербайджанской культуры и спорта, общественности страны.

Среди участников видеоролика - директор еврейской школы в Баку раввин Замир Исаев, заслуженный артист, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде, футболист сборной Азербайджана Руслан Гурбанов, актёр и ведущий Шахрияр Абилов, хореограф и актриса Оксана Расулова, керамист Эсмер Ализаде.

Видео открывается приветственными словами композитора Эльчина Иманова. Среди исполнителей - народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Ильгар Саиль и Агшин Абдуллаев, Государственный ансамбль "ГАЯ", певцы Хайям Нисанов, Эмма Алекперзаде, Арзу Рзаев, Аян Бабакишиева, Назим Фаэтончу, Эльвин Бабазаде, Гусейн Халилов, Севиндж Агасиева, Вугар Мурадов, Джейхун Бакинский, Садых Мустафаев, Нурана Абилова, Севда Алигызы, Тарлан Новханы, Эльнур Ясамал, Турина Серви, Орхан Гусейнли, Дана Дурдана, Джабраил Расулов, Джавид Мамедов, а также певец из Киева, участник известного проекта "Голос" Вагиф Нагиев.

Все они сказали много трогательных слов об Израиле. Кстати, многие из них посещали эту страну, принимая участие в различных мероприятиях.

Исполнительный директор Ассоциации "АзИз" Шауль Симан-Тов выразил благодарность за помощь в подготовке видеопоздравлений активистам ассоциации Туралу Ягубову и Зауру Гулиеву, а также помощнику президента "АзИз" Орхану Расулзаде, который в заключение видеоматериала выразил признательность всем участникам. Очень символичным было то, что Орхан Расулзаде обратился с приветствием из израильского города Ашдод, под звуки праздничного салюта. Поблагодарив за тёплые слова и пожелания, он и сам поздравил Государство Израиль с Днём независимости, развернув израильский флаг, говорится в сообщении "АзИз"

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)