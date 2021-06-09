Жизнь Рамиза Азизбейли поддерживается только аппаратом, отказали многие органы – Нурлан Азизбейли

Социум 9 июня 2021 15:05 (UTC+04:00)
Жизнь Рамиза Азизбейли поддерживается только аппаратом, отказали многие органы – Нурлан Азизбейли

БАКУ /Trend Life/ - Состояние здоровья Рамиза Азизбейли очень тяжелое, он находится без сознания, отказали многие органы, и его жизнь поддерживается только аппаратом, точное название которого не могу сказать, так как нас к нему не пускают. Врачи говорят, что его может спасти только чудо, мы все молимся за него, сказал сегодня Trend Life племянник известного актера, солист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурлан Азизбейли.

Отметим, что 72-летний народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли более двух недель находится в больнице модульного типа в поселке Зых, куда был помещен для лечения от коронавируса, а затем перенес инфаркт. В данное время находится в реанимации.

На протяжении последних лет Рамиз Азизбейли тяжело болел, перенес около 10 операций, в том числе в Турции.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Выпускник культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств). На протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм "Pirverdinin xoruzu"). Его самой яркой режиссерской работой является комедийный художественный фильм "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо", 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Фильм был удостоен международных призов в странах Азии и Латинской Америки. Еще один яркий фильм – "Yalan" ("Ложь"), посвященный первой Карабахской войне. Завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководитель музыкального театра Государственного университета культуры и искусств, профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.

(Автор: Вугар Иманов)

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