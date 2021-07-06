В Азербайджане определились победители конкурса постеров "Нет пиратским изданиям" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса постеров “Pirat nəşrlərə yox!” (Нет пиратским изданиям), организованного общественным объединением Azərbaycan Nəşriyyatları (ANİB), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс начался в мае этого года и прошел под девизом "Əməyə hörmət, qələmə hörmət" (Уважение труду, уважение автору). Победителями с первого по третье место были признаны Кямал Джафаров, Афсана Рустамова и Юнис Мамедрзаев. Председатель Azərbaycan Nəşriyyatları, доктор философии по филологии Шамиль Садиг и зампред организации Нурман Туран вручили призерам дипломы, ценные призы и книги. В состав жюри входили – графические дизайнеры Расул Гасан и Рамин Гасанализаде, художник-иллюстратор Рамиль Алиев, директор издательства Parlaq İmzalar Нурман Тариг и директор издательства Çinar Али Ханифаев.

На встрече были обсуждены вопросы борьбы с пиратскими изданиями, которые наносят большой вред авторам.

Пиратское издание - издание, выпущенное без ведома лиц, имеющих на него авторские и издательские права. Нарушение авторских прав (в просторечии именуемое пиратство ) - использование произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, без разрешения авторов (правообладателей) или с нарушением условий договора о использовании таких произведений. К числу основных способов нарушения авторских прав относится незаконное копирование и распространение произведения («пиратство»), а также плагиат. Обладателем авторских прав обычно является создатель произведения, издатель или другое предприятие, которому переданы авторские права. Правообладатели регулярно прибегают к юридическим и технологическим мерам для предотвращения и наказания нарушений авторских прав.

(Автор: Вугар Иманов)