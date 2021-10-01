В Баку прошла церемония награждения "Foto Kadr" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В актовом зале Государственной академии физкультуры и спорта прошла церемония награждения премии "Foto Kadr 2020" (в связи с пандемией церемония была перенесена), учрежденной фотоклубом Gilavar, сообщает Trend Life. Среди лауреатов - фотограф АМИ Trend Заур Мустафаев.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Выступившие заместители министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов и Интигам Бабаев, сопредседатели фотоклуба Gilavar Дилавер Наджафов и Рашад Мехтиев рассказали о важности развития фотоискусства в стране, выявлении новых талантов и лучших работ для участия в международных конкурсах.

Гостям были представлены видео- и фотоматериалы об успехах фотоклуба Gilavar (создан в 2016 году) за четырехлетнюю деятельность, когда при поддержке Международной федерации фотографического искусства, Американского общества фотографов, Международной ассоциации фотографов-художников было проведено девять международных фотоконкурсов с участием более 3 200 представителей из более 80 стран, а также несколько национальных конкурсов.

С 2016 года по 2020 год нашими фотографами было завоевано 258 международных призов, среди которых 39 золотых медалей. Было отмечено, что азербайджанские фотографы представлены на международном уровне не только в индивидуальном порядке, но и в составе клубов.

Фотоклуб Gilavar является членом FİAP ( Международная федерация фотоискусства) и представителем организации по Азербайджану.

Эта организация является единственной в мире фотоструктурой, признанной со стороны ЮНЕСКО. Клубы, принятые в членство в этой структуре, имеют особый статус, а фотографы удостаиваются пожизненных почетных званий. 7 азербайджанских фотографов удостоены почетных званий Международной федерации фотоискусства.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)