Представительство Россотрудничества наградило азербайджанскую молодежь (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Club в Баку прошел праздничный вечер "Русская зима", посвященный подведению итогов работы представительства Россотрудничества с молодежью в Азербайджане за 2021 год, сообщили Trend Life организаторы.
Гостями мероприятия стали представители молодежи, государственных объединений, организаций соотечественников, дипломатического корпуса ряда стран, российских загранучреждений, культурных и образовательных заведений, творческие деятели, в том числе участники программы "Новое поколение" разных лет.
Выступая на открытии вечера, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров вручил представителям молодежных организаций - Ассоциации русской молодежи Азербайджана, Молодежного движения Davam, Центра татарской молодежи "Яшьлек", а также Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли награды в благодарность за совместную работу, проделанную за прошедший год.
Для гостей мероприятия были организованы торжественный концерт с участием группы "Меридиан" и праздничное танцевальное шоу.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)