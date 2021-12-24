Представительство Россотрудничества наградило азербайджанскую молодежь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Club в Баку прошел праздничный вечер "Русская зима", посвященный подведению итогов работы представительства Россотрудничества с молодежью в Азербайджане за 2021 год, сообщили Trend Life организаторы.

Гостями мероприятия стали представители молодежи, государственных объединений, организаций соотечественников, дипломатического корпуса ряда стран, российских загранучреждений, культурных и образовательных заведений, творческие деятели, в том числе участники программы "Новое поколение" разных лет.

Выступая на открытии вечера, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров вручил представителям молодежных организаций - Ассоциации русской молодежи Азербайджана, Молодежного движения Davam, Центра татарской молодежи "Яшьлек", а также Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли награды в благодарность за совместную работу, проделанную за прошедший год.

Для гостей мероприятия были организованы торжественный концерт с участием группы "Меридиан" и праздничное танцевальное шоу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)