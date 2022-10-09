Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Рухангиз Гасымова

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Сегодня на 82-м году жизни скончалась известный композитор, драматург, публицист и поэтесса, заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова, сообщили Trend Life из близкого окружения Мастера музыки и слова.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Окончив с отличием Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, в 1958 году поступает в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс композиции профессора Джовдета Гаджиева.

Как композитор, звукорежиссер и сценарист 25 лет работала на Азербайджанском государственном телевидении и радио, а также публиковалась в различных изданиях, выпустила книгу "Babamın muzeyi" (Музей дедушки). Является автором более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки.

Особое место в творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) находятся в золотом фонде азербайджанского телевидения.

Композиции Рухангиз Гасымовой исполняли известные артисты, и особое место в творческой жизни занимают легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

Как настоящий творческий человек она вобрала в себя не только множество талантов, но и была полной юмора и оптимизма позитивным человеком...

Allah rəhmət eləsin