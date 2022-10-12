Мы потеряли замечательного человека, композитора, публициста – Фирангиз Ализаде об уходе из жизни Рухангиз Гасымовой

БАКУ /Trend Life/ - С уходом Рухангиз Гасымовой мы потеряли замечательного человека, композитора, публициста, музыкального деятеля, общественного деятеля, одного из самых ценных членов Союза композиторов Азербайджана.

Об этом в среду сказала Trend Life народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде.

"Все очень любили Рухангиз Гасымову. Ее концерты, мероприятия проходили на высоком уровне, потому что искренний интерес всегда был к ее личности, музыке, публицистике. К сожалению, долгая, продолжительная болезнь супруга очень подорвала здоровье Рухангиз Гасымовой. Сколько сил, самопожертвования было в этой женщине", - добавила народная артистка.

Фирангиз Ализаде рассказала, что 10 марта текущего года Рухангиз Гасымова посетила концерт в Зале камерной и органной музыки в Баку, где прозвучали ее сочинения.

"Никогда не забуду последний концерт, на котором исполняли ее произведения. Его мы провели 10 марта в Зале камерной и органной музыки. Мы пригласили очень хорошую певицу, которая замечательно исполнила романсы композитора. Рухангиз Гасымова вначале не хотела приходить на концерт, отказывалась. Я ее долго уговаривала, и, к счастью, уговорила. Потому что после того как исполнили ее произведения на концерте, она вышла сцену, все ее обнимали, дарили цветы, говорили теплые слова, все это было очень искренне и душевно. После концерта я ей сказала, видишь, как тебя все любят, ценят твое творчество, как красиво были исполнены твои произведения. Рухангиз Гасымова действительно была замечательным, очень теплым человеком. Мы ее никогда не забудем..." - сказала Фирангиз Ализаде.

Напомним, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери.

Рухангиз Гасымова - автор более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки.

Особое место в ее творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы - "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) вошли в золотой фонд азербайджанского телевидения.

Произведения Рухангиз Гасымовой исполняли известные артисты, легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

Как истинно творческая личность она вобрала в себя не только множество талантов, но и была полным оптимизма человеком...