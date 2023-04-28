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Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 28 апреля 2023 12:31 (UTC +04:00)
Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На внеочередном собрании Гильдии продюсеров Азербайджана по итогам голосования на должность председателя был избран Фикрин Бекташи, сообщили Trend Life из организации.

В состав правления Гильдии продюсеров Азербайджана вошли Пярвиз Мамедов, Назим Гусейнов, Мушфиг Хатамов, Оксана Расулова, Мария Ибрагимова, Нариман Мамедов.

Гильдия продюсеров Азербайджана общественная организация, которая объединяет кинопроизводителей, имеющих большой опыт в производстве фильмов и оказании киноуслуг.

Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)
Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)
Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)
Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана (ФОТО)
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