Волшебные азербайджанские ковры вызвали восхищение в Испании - "Азерхалча" покоряет Европу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ОАО "Азерхалча" продолжает продвигать азербайджанские ковры в Европе. Выставка ковров "Волшебные ковры" на этот раз проходит в Испании, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча". Ранее проекты "Азерхалча" с большим успехом были представлены в штаб-квартире Совета Европы во Франции, в Бельгии, Германии, Латвии, США, Австрии, России и других странах.

При совместной организации посольства Азербайджана в Испании и ОАО "Азерхалча", поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в выставочном зале Королевской фабрики ковров Испании организована выставка азербайджанских ковров под названием "Волшебные ковры".

Мероприятие проведено в рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, в соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Испанией, которое включает двустороннее сотрудничество в области культуры, образования и науки.

В мероприятии приняли участие официальные лица государственных структур Испании, члены парламента, представители дипломатического корпуса в Мадриде, послы, представители СМИ, научных и академических кругов, деятели искусства и культуры, а также члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Испании.

На открытии посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов подчеркнул, что искусство ковроткачества в Азербайджане имеет древнюю историю, мастера-ковроткачи успешно передают тонкости этого искусства молодому поколению, а руководство страны придает развитию этого искусства большое значение, особо отметив плодотворную деятельность ОАО "Азерхалча" в пропаганде отечественных ковров. Было отмечено, что подписание соглашения о сотрудничестве между "Азерхалча" и Королевской фабрикой ковров Испании имеет особое значение для развития будущей совместной деятельности соответствующих структур Азербайджана и Испании, специализирующихся на ковроткачестве.

Поздравив в ходе своего выступления участников мероприятия по случаю наступающего Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира, председатель Правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусства Эмин Мамедов рассказал об истории организации. Было отмечено, что основной целью "Азерхалча" является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства. Эмин Мамедов подчеркнул, что азербайджанское народно-прикладное искусство и его ветвь - ковроткачество - занимают своеобразное место в истории национальной культуры азербайджанского народа, рассказав о представленных на выставке коврах, относящихся к Карабахской, Газахской, Нахчыванской, Ширванской школам ковроткачества.

Генеральный директор Королевской фабрики ковров Испании Алехандро Клекер отметил, что азербайджанские ковры с их древней историей известны в мире своим уникальным орнаментом, композицией и цветовыми оттенками, и выразил свое удовлетворение организацией этого мероприятия структурой, которую он представляет, совместно с ОАО "Азерхалча" и посольством. Было подчеркнуто, что подписанное соглашение о практическом сотрудничестве между ОАО "Азерхалча" и Королевской фабрикой ковров Испании имеет историческое значение, выразив при этом свою убежденность в том, что данный документ внесет большой вклад во взаимные визиты делегаций сторон, а также в организацию совместных выставок в Азербайджане и Испании, обмен информацией и опытом.

Гости продегустировали вкуснейшие азербайджанские блюда, образцы вина, насладились неподражаемым выступлением заслуженного артиста, тариста Шахрияра Иманова и его ансамбля.

Посетителям выставки был продемонстрирован процесс плетения азербайджанского ковра, проведены мастер-классы, а затем самим предоставлена возможность сделать петли на ковре. Всем, кто участвовал в процессе ткачества азербайджанских ковров, был вручен специальный сертификат ОАО "Азерхалча".

Были также преподнесены изданные для детей книги и брошюры об искусстве ковроткачества в Азербайджане, в изящном оформлении на английском, испанском языках, продемонстрирован фильм об искусстве ковроткачества и знаменитых ковроткачах нашей страны.

Экспозиция в главной галерее Королевской фабрики ковров Испании будет представлена до 19 января 2024 года. Посетителям выставки также будет представлена информация об искусстве и школах азербайджанского ковроткачества.

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