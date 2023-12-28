Эмин Агаларов организовал благотворительную елку в Sea Breeze (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Event Hall, на побережье Каспия в Баку, состоялась большая новогодняя благотворительная елка, на которую были приглашены воспитанники детских домов, дети шехидов, дети из малообеспеченных семей, сообщает Trend Life.

Праздничное мероприятие состоялась по инициативе президента компании Agalarov Development, владельца курортного городка Sea Breeze на Каспийском побережье, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

Для детей было организовано театральное представление, активности в интерактивном формате. Всем детям также вручили подарки.

"Одна из приоритетных целей нашего руководителя и нашей компании - помощь детям, которые нуждаются в любви и заботе. Новый год - это прекрасный повод, чтобы собраться такой дружной и большой детской компанией, и вместе отметить этот волшебный, добрый праздник", - сказал управляющий Sea Breeze Гамбар Бененйарлы, отметив, что большая благотворительная елка в Sea Breeze станет традицонной.

Трогательной кульминацией вечера стал хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети наперебой спешили поделиться с ними своими успехами и достижениями, рассказать стихи, сфотографироваться, и, конечно же, получить подарок.

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