В Баку прошла презентация романа генсека ТЮРКСОЙ Султана Раева, изданного на азербайджанском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В клубе "Натaван" Союза писателей Азербайджана в рамках проекта "Литература тюркских народов" состоялась презентация романа "Сумасшедший дом" народного писателя Кыргызстана, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева, изданного на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Книга издана в издательстве "ХАН" в элегантном оформлении в серии "Онлар". Переводчик книги с турецкого языка - Айсель Огуз, редакторы – писатель-публицист Юнус Огуз и писатель Варис.

Над произведением известный кыргызский писатель Султан Раев работал на протяжении двадцати лет. Роман (в оригинале - "Кара", на кыргызском - "Душевное наказание") в 2013 году был назван лучшим произведением года в Кыргызстане, с 2014 года был переведен на языки мира и завоевал самые высокие международные литературные награды в Турции, России, Великобритании, Казахстане, Венгрии и других странах.

"Я очень рад, что впервые в моей творческой деятели произведение переведено на азербайджанский язык. Выражаю признательность всем участникам проекта. Для меня азербайджанский язык – это великий язык тюркского мира, и отрадно, что на этом языке издан мой роман. Произведение повествует о судьбах людей, в романе много коллизий и гротеска, есть элементы магического реализма. В романе, написанном в стиле сюрреализма, отражены религия, время, пространство, странствования, герои различных исторических эпох. И в то же время это наши судьбы, моменты жизни, множество пластов человеческого бытия", - сказал Trend Life Султан Раев.

В мероприятии приняли участие писатели, представители общественности, науки и культуры, творческой интеллигенции. Выступившие писатель-публицист, главный редактор газеты "Олайлар" и одноименного агентства Юнус Огуз, генеральный директор Фонда литературы Азербайджана, писатель Варис, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, народный артист, кинорежиссер Вагиф Мустафаев и другие отметили значимость произведения в современной тюркской литературе, и что перевод романа на азербайджанский язык позволит охватить более широкую читательскую аудиторию, это очень полезно для просвещения молодежи и познания философии жизни сквозь века. Было подчёркнуто, что Султан Раев – признанный прозаик и драматург тюркского мира. обладающий высоким уровнем литературного мастерства.

"Сумасшедший дом" - это философское размышление о пути человеческом и о роли человека в мире. Автор будто переместился в другое измерение, и уже оттуда всматривается в обстоятельства земной жизни, доктрин, желаний, страстей и характеров человеческих. Семь пациентов психиатрической лечебницы – известные герои различных эпох решают совершить побег, чтобы достичь Земли Обетованной. Как они оказались в сумасшедшем доме, истории жизни, злоключения в пустыне... Предназначение человека во Вселенной? Что есть реальность? Почему наша жизнь такова? Что происходит после смерти? Роману присущи акцентированность доминирующей мысли о карме, выразительность и экспрессивность языка. Мир полон обратных связей, которые возвращают его в состояние равновесия. Ведь существует гармония, баланс мира, и ответ за свои деяния, при этом на авансцену выходит нравственный выбор каждого человека. В повествовании звучит предостережение человеку и роду людскому. Звучит кристально ясная вера в добро и любовь. И в того же человека, способного понять, что высший дар Создателя – это душа, а земля обетованная там, где человек сейчас находится.

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