1+2+7. Вкусный вояж азербайджанцев в Шарджу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй год подряд азербайджанские кулинары выигрывают золотую медаль на чемпионате Expo Culinaire, который проходит в Шардже (ОАЭ), сообщил Trend Life член жюри, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Чемпионат был организован Emirates Culinary Guild при поддержке WACS (Всемирная ассоциация обществ шеф-поваров).

Азербайджан представляла команда Бакинской ассоциации кулинаров, которая завоевала одну золотую, две серебряные и семь бронзовых медалей в категориях "рыбные блюда", "мясные блюда", "куриные блюда" и "кондитерские изделия".

В общем зачете победу одержали кулинары Китая. Среди участников представители более 25 стран - Южной Кореи, Шри-Ланки, Гонконга, ОАЭ, Индии, Пакистана, Грузии, ЮАР, Ганы, Ирака, Сирии, Ирана и т.д.

Ежегодное трехдневное мероприятие включает в себя выставку общественного питания, крупнейший в мире конкурс шеф-поваров, а также образовательную платформу, уникальную для аккредитованных школ и учреждений Ближнего Востока.

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