В Азербайджане объявлен конкурс кинопроектов, которые будут производиться при господдержке

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявили конкурс "Кинопроекты, которые будут производиться при поддержке государства" на 2025 год, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Конкурс, нацеленный на поддержку киноиндустрии, развитие опыта местных кинематографистов, создание фильмов, пропагандирующих национально-духовные и общечеловеческие ценности, а также поддержку частного сектора в этой области, будет включать в себя художественные фильмы, художественно-документальные, документальные, анимационные, детские и студенческие фильмы. Студенческие фильмы в этом конкурсе также должны быть представлены продюсерскими центрами.

В конкурсе могут участвовать кинопроекты, зарегистрированные в Азербайджанской Республике и представленные на азербайджанском языке юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.

Прием заявок начнется 15 апреля 2025 года на сайте https://arka.culture.az.

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