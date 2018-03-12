В Баку прошел чемпионат снайперов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском стрелковом центре прошел чемпионат по пулевой стрельбе на Кубок Unibank, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На открытии турнира президент НПКА Ильгар Рагимов и представитель Unibank Талех Таирли пожелали паралимпийцам успехов. Было отмечено, что Unibank, являющийся официальным партнером Национальной паралимпийской сборной на местных и международных соревнованиях в ближайшие три года будет содействовать развитию своей команды. Банк окажет поддержку Национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе. В частности, в 2020 году ожидается участие членов Национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе на Летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. В начале марта этого года между Unibank и НПКА комитетом было подписано соглашение о трехлетнем официальном партнерстве. Этот шаг Unibank является мотивом и стимулом для других частных компаний в развитии корпоративной социальной ответственности.

Главная цель турнира – выбор сильнейших паралимпийцев для участия в Кубке мира, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 26 марта.

Результаты:

В категории P1 (среди мужчин), с первого по третье – Кямран Зейналов (229.0 очков), Эльшад Мамедов (227.2), Акпер Мурадов (222.4).

В категории P2 (среди женщин), с первого по третье - Айбениз Бабаева (223.4), Гюльнара Нифталиева (197.8), Вюсаля Керимова (177.1).

Победителям и призерам были вручены кубки, медали и ценные подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

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