Представители Азербайджана рассказали об участии в турнире "Футбол для дружбы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юный азербайджанский футболист Джонатан Фергюссон с нетерпением ждет, когда сможет поехать в Москву на детский турнир "Футбол для дружбы". Об этом сказал сам подросток на брифинге.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы», реализуемый ПАО «Газпром» с 2013 года, проводится ежегодно.

Проект объединяет детей разных национальностей, полов и физических возможностей. В 2018 году программа объединила 211 стран и регионов мира. Финальные мероприятия сезона пройдут в Москве с восьмого по 15 июня.

Уже известно, что Фергюссон попал в команду со своими сверстниками из Коста-Рики, Кыргызстана, Сент-Люсии, Лаоса и Коморских островов. Он был отобран среди нескольких сверстников, отбив наибольшее количество ударов в створ ворот.

В своем выступлении мальчик рассказал, что родился в 2005 году в Баку и уже семь лет играет в футбол.

Несколько лет Фергюссон прожил в Великобритании и по возвращению на родину, мальчик не стал бросать спорт и записался в команду Veten.

"Я очень счастлив, что попал в проект", - признался Фергюссон.

Помимо юного футболиста в этом году от Азербайджана на турнир отправится и юный журналист. Им станет ученица бакинской школы номер шесть Рена Алиева. Двенадцатилетняя девочка написала одну из лучших статей про футбол. Она рассказала, что хочет стать журналистом, точно так же, как и ее отец Ялчин Алиев. Поэтому Рена целенаправленно изучает международную прессу и надеется, что будущий опыт в Москве позволит ей еще больше приблизиться к своей мечте.

В свою очередь, представитель оргкомитета проекта "Футбол для дружбы" Амина Конурбаева рассказала, что юные журналисты будут работать на протяжении всего форума в пресс-центре и освещать все мероприятия.

"За эту неделю дети не только пообщаются со своими сверстниками из различных стран, обменяются своей культурой, знаниями, опытом, но и будут иметь возможность сыграть на турнире, который пройдет в рамках нашего форума. Всю неделю дети будут тренироваться под эгидой юных тренеров. Это те дети, которые когда-то тоже были участниками "Футбола для дружбы", когда-то им тоже было по 12 лет", — пояснила Конурбаева.

Отметим, что в 2017 году от Азербайджана на турнир ездил Ряван Казымов, который забил несколько голов и стал одним из победителей. В завершение брифинга Конурбаева раздала всем участникам специальные браслеты "Футбол для дружбы" — две веревочки голубого и зеленого цвета, обозначающие безоблачное небо и футбольное поле.

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