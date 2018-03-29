В Баку пройдет жеребьевка весеннего кубка Azfar Business League по мини-футболу

29 марта 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Pullman Baku 30 марта в 19:00 состоится официальная церемония жеребьевки весеннего этапа турнира Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion).

В ходе жеребьевки, участвующие в турнире 32 команды будут распределены на 8 групп. По правилам, на групповом этапе каждая команда сыграет по 3 матча. По итогам групповых матчей будет проведена очередная жеребьевка, по результатам которой команды продолжат игры по расширенной олимпийской системе. Команды, не попавшие в серию плей-офф, продолжат играть за место в общей таблице чемпионата и определения своего персонального рейтинга.

На официальном сайте чемпионата www.abl.az можно будет онлайн наблюдать за результатами жеребьевки, а на следующий день будет опубликовано расписание матчей группового этапа.

7 апреля начинаются игры группового этапа весеннего кубка Azfar Бизнес-лиги.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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