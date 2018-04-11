ЛЧ: "Ливерпуль" и "Рома" в полуфинале

11 апреля 2018 00:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых встретились пары "Рома" - "Барселона" и "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

В первой паре итальянский клуб разгромил "Барселону" со счетом 3:0. Голы в матче забили: Эдин Джеко (шестая минута), Даниеле Де Росси (58-я минута) и Костас Манолас (82-я минута). Первый матч закончился со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.

Во второй паре "Манчестер Сити" не смог выиграть "Ливерпуль" на родном стадионе - 1:2. Голы в матче забили: Габриэл Жесус (вторая минута), Мохаммед Салах (56-я минута) и Роберто Фирмино (77-я минута). Первый матч также закончился победой "Ливерпуля" со счетом 3:0.

Таким образом, итальянский клуб "Рома" и английский клуб "Ливерпуль" проходят в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что в среду состоятся ответные матчи между парами "Бавария" - "Севилья" и "Реал Мадрид" - "Ювентус".

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