Затраты Эстонии на подготовку Суперкубка УЕФА составили более €7 млн

Затраты Эстонии и Эстонского футбольного союза при подготовке к проведению матча за Суперкубок УЕФА составили более €7 млн. как передаёт ТАСС рассказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Решение о реконструкции стадиона "Лиллекюла" в Таллине, который в среду примет матч между "Реалом" и "Атлетико", было принято в 2015 году. Вместимость арены была увеличена с 10 тысяч до 15 тысяч мест.

"Государство инвестировало €5 млн в реновацию стадиона. Федерация добавила еще €2 млн. И оно того стоит, однозначно. К тому же нужно было завершить реновацию стадиона в любом случае", - сказал Похлак.

"Что касается организационных затрат, то это нюансы", - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.