Феттель в Японии предпримет попытку приблизиться к Хэмилтону в личном зачете "Формулы-1"

Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Японии - стартует в пятницу двумя свободными практиками, сообщает ТАСС.

Пять гонок остается у немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", чтобы догнать лидера чемпионата британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Еще не так давно немец сам возглавлял личный зачет, но пять побед британца в последних шести гонках сделали его лидером с преимуществом в 50 очков. Теперь права на ошибку у Феттеля больше нет.

Конфигурация трассы "Судзука" уникальна - она имеет своеобразную форму "восьмерки" (для пересечения используется мост), и это единственная подобная конфигурация в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при "Формулы-1" она принимает с 1987-го.

За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре "Формулы-1" - 130R, который гонщики проходят с нажатой педалью газа в пол на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только "косметическому ремонту".

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала шесть раз. Из действующих пилотов по четыре победы здесь одержали Феттель и Хэмилтон, две - испанец Фернандо Алонсо, одну - финн Кими Райкконен.

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