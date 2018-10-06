«Реал» снова потерял очки, проиграв в гостях «Алавес»у

6 октября 2018 23:59 (UTC+04:00)

Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. "Реал" не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов, передаёт ТАСС

В турнирной таблице "Реал", "Алавес" и "Барселона" делят первое место, набрав по 14 очков. "Барселона" свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против "Валенсии".

В следующем туре "Реал" 20 октября примет "Леванте", "Алавес" 19 октября в гостях сыграет с "Сельтой".

Результаты других матчей игрового дня:

"Жирона" - "Эйбар" - 2:3;

"Хетафе" - "Леванте" - 0:1.

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