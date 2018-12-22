"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии по футболу

"Ливерпуль" одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (18-я минута) и Вирджил ван Дейк (68). Салах забил свой 11-й гол в 18 матчах нынешнего сезона премьер-лиги и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. У нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамейянга в активе 10 голов (18 матчей).

"Ливерпуль" остается единственной командой, которая не проигрывала в текущем сезоне чемпионата Англии. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в первенстве достигла 19 матчей (16 побед, три ничьих).

В турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает лидировать, набрав 48 очков и на четыре очка опережая идущего вторым "Манчестер Сити", который в субботу в своем матче 18-го тура дома сыграет против "Кристал Пэлас". "Вулверхэмптон" с 25 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ливерпуль" примет "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" в гостях сыграет с "Фулхэмом". Обе встречи пройдут 26 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.