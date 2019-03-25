"Реал" готов заплатить за Мбаппе €280 млн

25 марта 2019 19:01 (UTC+04:00)

Мадридский «Реал» продолжает попытки договориться о подписании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газета.ру", сообщает France Football.

По информации источника, клуб хочет в ближайшее время начать активные переговоры по нападающему и предложить цену в €280 млн.

В его приобретении заинтересован и президент «Реала» Флорентино Перес, и наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

Для «Реала» Мбаппе является главной трансферной целью на лето.

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