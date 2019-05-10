"Челси" обыграл "Айнтрахт" и встретиться в финале Лиги Европы с "Арсеналом"

Английский футбольный клуб "Челси" в серии пенальти победил немецкий "Айнтрахт" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе победителей забитым мячом отметился Рубен Лофтус-Чик (28-я минута), у проигравших отличился Лука Йович (49). Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. В первом матче, который прошел в Германии, команды сыграли со счетом 1:1.

Гол Йовича стал для него 10-м в турнире, в гонке бомбардиров Лиги Европы он сравнялся с нападающим "Челси" Оливье Жиру.

"Челси" во второй раз вышел в финал Лиги Европы, ранее ему это удавалось в сезоне-2012/13. Тогда английский клуб выиграл турнир, переиграв португальскую "Бенфику" (2:1). "Айнтрахт" в полуфинале Лиги Европы в предыдущий раз вышел в сезоне-1979/80 (в то время соревнование называлось Кубок УЕФА), тогда на данной стадии команда обыграла немецкую "Баварию" (0:2, 5:1), а в финале оказалась сильнее немецкой "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:3, 1:0).