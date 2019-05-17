Футболист "Челси" Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы с "Арсеналом"

Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Рубен Лофтус-Чик может пропустить из-за травмы ахилла финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила "Газета.Ru".

Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба "Нью-Инглэнд" (3:0). 23-летний футболист подвернул ногу после прыжка в борьбе за верховой мяч. Он покинул поле в сопровождении двух медицинских сотрудников.

Игрок является воспитанником "Челси", в составе основной команды становился чемпионом Англии (2017). В текущем сезоне он провел за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав пять голевых передач.

9 мая прошли ответные матчи полуфиналов Лиги Европы. "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл испанскую "Валенсию" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти). Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится в Баку 29 мая.

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