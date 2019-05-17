Футболист "Челси" Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы с "Арсеналом"

17 мая 2019 00:09 (UTC+04:00)

Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Рубен Лофтус-Чик может пропустить из-за травмы ахилла финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила "Газета.Ru".

Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба "Нью-Инглэнд" (3:0). 23-летний футболист подвернул ногу после прыжка в борьбе за верховой мяч. Он покинул поле в сопровождении двух медицинских сотрудников.

Игрок является воспитанником "Челси", в составе основной команды становился чемпионом Англии (2017). В текущем сезоне он провел за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав пять голевых передач.

9 мая прошли ответные матчи полуфиналов Лиги Европы. "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл испанскую "Валенсию" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти). Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится в Баку 29 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок выдачи документа для налоговых и таможенных льгот в связи с играми УЕФА
Политика 16 мая 20:12
Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил спецплан мероприятий в период финала Лиги Европы УЕФА
Общество 16 мая 15:16
Азербайджан запустил сайт для зрителей финального матча Лиги Европы УЕФА
Общество 15 мая 16:38
Антиазербайджанские силы и на этот раз ничего не добьются - депутат
Политика 13 мая 09:25
"Челси" обыграл "Айнтрахт" и встретиться в финале Лиги Европы с "Арсеналом"
Спорт 10 мая 02:01
"Арсенал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы
Спорт 10 мая 01:01
Лента новостей
Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 01:15
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
В мире 00:56
В Баку прошел красочный вечер 25-летия Государственного театра пантомимы (ФОТО)
Культура 00:45
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
США 00:31
Трамп взял ипотечный кредит
США 00:01
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Россия 16 мая 23:47
Трамп хочет изменить закон о мигрантах
США 16 мая 23:31
Зеленский решил провести конкурс на должности глав областей Украины
Другие страны 16 мая 23:09
США расширили санкции против Росии
США 16 мая 22:45