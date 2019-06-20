ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Ранее появлялась информация, что Неймар может вернуться в испанскую "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год. Однако отмечается, что ПСЖ, устанавливая такую цену за 27-летнего футболиста, делает невозможным его переход в другую команду, так как ни один клуб на данный момент не готов заплатить за него подобную сумму.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами.

В товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара, который прошел 6 июня (2:0), Неймар получил травму. Медицинское обследование выявило у него разрыв связок голеностопа. Из-за повреждения форвард пропускает проходящий в эти дни в Бразилии Кубок Америки. За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей.

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