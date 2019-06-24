Сборная Аргентина победила команду Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

24 июня 2019 01:13 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 обыграли команду Катара в заключительном матче группового этапа Кубка Америки и вышли в плей-офф. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82).

В другом матче игрового дня сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счетом 1:0.

Команда Аргентины после трех туров в группе B набрала четыре очка и заняла второе место. Первое место с девятью очками заняла сборная Колумбии, она также вышла в плей-офф. Парагвайцы стали третьими (2), команда Катара заняла последнее место, набрав одно очко.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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