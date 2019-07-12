"Интер" сделал официальное предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке футболиста Лукаку

12 июля 2019 08:15 (UTC+04:00)

Итальянский футбольный клуб "Интер" сделал официальное предложение английскому "Манчестер Юнайтед" о покупке форварда британского клуба Ромелу Лукаку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио виделся с представителями английского клуба, чтобы обсудить переход бельгийского нападающего. "Мы встречались с "Манчестер Юнайтед" по вопросу трансфера Лукаку. Антонио Конте хочет видеть в команде самых сильных игроков, поэтому будем помогать ему. Посмотрим, чем закончится дело", - сказал Аузилио.

Ранее сообщалось, что Лукаку уже согласовал детали личного контракта с итальянским клубом. 26-летний футболист будет зарабатывать около €10 млн в год.

Форвард перешел из английского "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за бельгийский "Андерлехт", английские "Челси" и "Вест Бромвич".

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, отметившись четырьмя мячами. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с 16-летним футболистом "Аякса" Хогеверфом
Спорт 2 июня 12:54
"Интер" и "Аталанта" выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20
Спорт 27 мая 01:29
«МЮ» потребует у «Реала» 160 млн фунтов за Погба
Спорт 8 мая 07:24
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии
Другие страны 28 апреля 22:49
«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ
Спорт 25 апреля 02:02
"Интер" победил "Милан" в дерби чемпионата Италии по футболу
Другие страны 18 марта 03:30
Лента новостей
В Huawei заявили, что от компании никогда не требовали заниматься сбором разведданных
В мире 08:29
Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии
Европа 07:57
Число туристов в Антарктиде вырастет вдвое, до 80 тысяч в 2020 году
Другие страны 07:32
Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира
В мире 07:13
Питер Тейс: ЕС и США должны осудить агрессивные действия Армении
Нагорно-карабахский конфликт 07:00
Yomiuri: КНДР на Генассамблее ООН будет представлена на министерском уровне
Другие страны 06:27
Власти Буркина-Фасо продлили режим ЧП для борьбы с террористами
Другие страны 06:03
Трамп заявил о недоверии к криптовалютам
США 05:42
Инцидент с опасным веществом произошел на химическом предприятии в Новой Зеландии
Другие страны 05:17