Руни может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в качестве тренера

4 августа 2019 22:22 (UTC+04:00)

Нападающий вашингтонского клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен войти в тренерский штаб английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, 33-летний футболист планирует присоединиться к тренерскому штабу "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером по истечении контракта с "Ди Си Юнайтед" в декабре 2021 года. Отмечается, что жена Руни поддержала игрока в решении начать тренерскую карьеру, поскольку хочет жить в Великобритании, а не в США.

"Он уже смотрит в будущее и хочет остаться в игре", - приводит The Sun слова источника, близкого к Руни.

В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах). Также он выступал за английский "Эвертон".

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок объявил о завершении выступлений за сборную, в ноябре 2018-го провел прощальный матч в ее составе, выйдя на замену в товарищеской игре с командой США (3:0).

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