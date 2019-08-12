ПСЖ согласился обменять Неймара на футболиста "Барселоны" Коутиньо с доплатой

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может вернуться в «Барселону». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство парижан изменило свою позицию, исходя из которой они хотели получить за форварда €222 млн. Теперь красно-синие рассматривают вариант с уменьшением суммы трансфера, однако взамен они хотят получить топ-игрока.

Важно, что таким футболистом может стать атакующий полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо. Вероятность сделки повышается еще и потому, что, судя по сведениям французских СМИ, сам Неймар предпочитает вернуться в стан сине-гранатовых.

ПСЖ может сделать официальное предложение уже на следующей неделе.

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