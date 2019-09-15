"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании.

15 сентября 2019 02:20 (UTC+04:00)

"Барселона" на своем поле одержала разгромную победу над "Валенсией" со счетом 5:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на "Камп Ноу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" отличились Анссумане Фати (2-я минута), Френки де Йонг (7), Жерар Пике (51) и Луис Суарес (61, 82). У "Валенсии" мячи забили Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90), голевую передачу в эпизоде со вторым забитым мячом сделал российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев. Де Йонг отметился первым голом в составе "Барселоны", он провел за клуб четвертый матч, перейдя в команду минувшим летом. На 60-й минуте Суарес заменил 16-летнего Фати, который забил второй гол за основной состав каталонской команды, в эпизоде со вторым забитым мячом "Барселоны" он отметился голевой передачей.

Черышев вышел на поле на 67-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша, на 84-й минуте россиянин получил желтую карточку. В составе "Валенсии" все 90 минут на поле провели бывший защитник петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай и бывший вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен, который перешел в команду минувшим летом.

После четырех матчей "Барселона" поднялась на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. "Валенсия" опустилась на 15-е место, набрав четыре очка в четырех матчах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Европа 14 сентября 00:07
В Испании объявили новую санитарную угрозу из-за листериоза
Европа 12 сентября 23:20
Месси может пропустить первый матч "Барселоны" в новом розыгрыше футбольной ЛЧ
Спорт 12 сентября 08:48
Испания выиграет от более интегрированного энергетического рынка благодаря ЮГК
Энергетика 9 сентября 13:47
Частные компании Азербайджана и Испании могут наладить более интенсивные связи в сфере туризма
Туризм 9 сентября 13:47
Товарооборот между Испанией и Азербайджаном вырос на 5,5%
Бизнес 9 сентября 12:55
Лента новостей
У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
В мире 02:46
Российский истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке "Технофест"
Россия 01:58
Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
В мире 01:38
В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Европа 01:21
В Турции за день произошли шесть землетрясений
Турция 00:56
В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта
Другие страны 00:30
ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:16
Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 14 сентября 23:48
В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика
Другие страны 14 сентября 23:18