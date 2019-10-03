"Барселона" одержала волевую победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов

3 октября 2019 01:25 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Барселона" одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет на третьей минуте открыл нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард "Барселоны" Луис Суарес (58, 84). Команды выступают в группе F вместе с "Боруссией" из Дортмунда и чешской "Славией", чей матч, прошедший ранее в среду, завершился гостевой победой немецкого клуба со счетом 2:0.

В турнирной таблице первое место занимает "Боруссия", второе - "Барселона", в активе обеих команд по 4 очка, "Интер" и "Славия" набрали по одному очку.

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