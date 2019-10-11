Сборная Бельгии по футболу первой вышла на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четверг бельгийцы дома разгромили команду Сан-Марино в матче квалификации со счетом 9:0. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (28-я, 41-я минуты), Насер Шадли (31), Тоби Алдервейрельд (43), Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, пенальти), Тимоти Кастань (90), еще один мяч защитник сборной Сан-Марино Кристиан Бролли отправил в собственные ворота.

В турнирной таблице группы I сборная Бельгии занимает первое место, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. За три тура до конца отборочного турнира бельгийцы стали недосягаемы для идущих третьими киприотов, в четверг обыгравших команду Казахстана со счетом 2:1 и набравших 10 очков. Сборная Бельгии стала первой командой, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.

Сборная Бельгии в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы. На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3). На турнирах в 2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами, и 1984 годах сборная Бельгии не вышла из группы. В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2), а в 1972-м заняли третье место.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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