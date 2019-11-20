Англичанин Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

20 ноября 2019 03:24 (UTC+04:00)

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Игрок забил 12 мячей.

Заключительные матчи квалификации состоялись во вторник. Второе и третье место в списке бомбардиров разделили израильтянин Эран Захави и португалец Криштиану Роналду, забившие по 11 мячей. Нападающий сборной России Артем Дзюба, во вторник сыгравший против команды Сан-Марино, записал на свой счет девять голов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020 по футболу
Спорт 02:37
Евро-2020: Азербайджан провел очередной матч
Спорт 01:52
Евро-2020: Азербайджан сыграл с Уэльсом
Общество 16 ноября 23:05
Хет-трик Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Литвы в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 15 ноября 05:30
Сборная Англии вышла на ЧЕ-2020, разгромив черногорских футболистов в своем 1000-м матче
Спорт 15 ноября 03:36
Азербайджан провел очередной матч в отборочной группе Евро-2020
Спорт 13 октября 23:12
Лента новостей
В ходе столкновений у нефтезавода в Боливии погибли три человека
Другие страны 02:58
Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020 по футболу
Спорт 02:37
Туск заявил, что ЕС необходимо восстановить единство вокруг политики расширения
Европа 02:11
Евро-2020: Азербайджан провел очередной матч
Спорт 01:52
МИД Франции сожалеет в связи с решением США ввести санкции против объекта в Фордо в Иране
Европа 01:44
Калын: Эрдоган примет участие в четырехстороннем саммите с участием лидеров Великобритании, Германии и Франции
Турция 01:29
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству
Европа 00:59
Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря
США 00:43
Почеттино уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Спорт 00:25