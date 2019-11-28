Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов

28 ноября 2019 00:19 (UTC+04:00)

Футболисты российского "Зенита" обыграли французский "Лион" со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" в присутствии 51 183 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83), для которого забитый мяч стал дебютным в Лиге чемпионов, всего в турнире он провел пятую встречу.

Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский "Спартак", не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за "Спартак") и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА).

На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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