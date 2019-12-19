Семеро азербайджанских сыновей в Украине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Семеро бойцов клуба "Серхедчи" Федерации кикбоксинга Азербайджана с успехом выступили на открытом Всеукраинском турнире по кикбоксингу WAKO - WIZARD OPEN, завоевав семь медалей, сообщили Trend Life в пресс-службе федерации.

Воспитанники чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Фуада Зейналова в различных возрастных и весовых категориях завоевали три золотые (Эльджан Аликишиев, Эльшад Шахбазов, Эльмеддин Бахшалиев), две серебреные (Вюсал Кязымов, Зохраб Асадов) и две бронзовые медали (Магсад Гаджиев, Нихад Гусейнов). Спортсмены вернулись на родину и Фуад Зейналов отметил, что успех связан с интенсивынми тренировками и правильной подготовкой к турниру, заботой и вниманием президента ФКА Адиля Алиева и президента клуба "Серхедчи" Джавида Исмайлова.

Соревнование в Киеве собрало около 400 спортсменов из 23 областей Украины и 8 стран мира - Израиль, Молдова, Болгария, Литва, Азербайджан, Грузии, Беларуси, Польши и др.

(Автор: Вугар Иманов)

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