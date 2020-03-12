ПСЖ обыграл "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

Французский "Пари Сен-Жермен" дома со счетом 2:0 обыграл германскую "Боруссию" (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в матче отметились Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45). На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Боруссии" Эмре Джан. Встреча прошла при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса. Неймар принял участие в 38 голах в 28 домашних играх в Лиге чемпионов, забив 26 мячей и отдав 12 результативных передач, 20 матчей бразилец провел за ПСЖ, еще восемь - в составе испанской "Барселоны".

Футболисты ПСЖ с 89-й по 93-ю минуту игры получили четыре желтые карточки, три из которых были показаны за неспортивное поведение. Анхель Ди Мария получил одну из этих карточек, будучи замененным.

ПСЖ забивает на протяжении 32 матчей в Лиге чемпионов подряд, это является второй по продолжительности серией в истории турнира. За это время парижане отличились 85 раз. В последний раз ПСЖ не смог поразить ворота соперника в Лиге чемпионов в ответном матче четвертьфинала сезона-2015/16 против "Манчестер Сити" (0:1). Лидирует по длительности серии испанский "Реал", который забивал в 34 матчах подряд с мая 2011 года по апрель 2014 года.

Общий счет по сумме двух матчей стал 3:2 в пользу французского клуба, таким образом, ПСЖ вышел в четвертьфинал турнира в шестой раз в истории, что является лучшим показателем среди французских команд. Соперник клуба из Парижа станет известен позднее по итогам жеребьевки. Ранее в 1/4 финала вышли германский "Лейпциг" и итальянская "Аталанта". Первые матчи следующей стадии пройдут 7 и 8 апреля, ответные встречи состоятся 14 и 15 апреля.