"Тоттенхэм" намерен подписать защитника ПСЖ Менье
Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Тома Менье может продолжить карьеру в английском "Тоттенхэме", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подписание контракта с 28-летним бельгийцем - приоритет для главного тренера английской команды Жозе Моуринью. Португальский специалист недоволен Сержем Орье и ищет ему замену.
Соглашение 28-летнего Менье с парижским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца один гол и две результативные передачи в 27 матчах.
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