Генменеджер команды НБА "Чикаго" Форман ушел после 22 лет работы в клубе

Гар Форман покинул должность генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Форман проработал в клубе более 22 лет.

"Это была честь работать в "Чикаго" более двух десятилетий. В профессиональном спорте нет лучшей группы владельцев, чем Рейнсдорфы, и я хочу поблагодарить Джерри и Майкла за их поддержку во время моего пребывания в клубе. "Чикаго" всегда будет занимать особое место в моем сердце", - сказал Форман.

Форман пришел в клуб в 1998 году в качестве скаута, в 2009 года он занял пост генерального менеджера, был признан лучшим руководителем клуба НБА по итогам сезона-2010/11. На протяжении семи из 10 сезонов клуб выходил в плей-офф НБА.