Футболисты Сумгайыта провели виртуальную тренировку дома (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с пандемией коронавируса чемпионаты по футболу во многих странах, в том числе и в Азербайджане, приостановлены. И для поддержания формы футболистам приходится тренироваться дома. В рамках кампании #evdəqalsağlamqal (оставайся дома – оставайся здоровым) футболисты команды "Сумгайыт" показали как проходят тренировки дома, сообщает Trend Life.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)