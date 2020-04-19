Нападающий "Ливерпуля" Салах купил тонны продуктов для своей деревни

Тысячи тонн продуктов закупил для жителей своей родной деревни Нагриг футболист английского клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах. Таким образом он решил помочь семьям, пострадавшим от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, пишет издание Egypt Independent.

Как рассказал отец Салаха, в деревне также провели дезинфекцию, жителям раздали медицинские маски. Сам 27-летний футболист призвал земляков избегать больших скоплений народа и соблюдать санитарные нормы.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что причиной заражения является новый тип коронавируса SARS-CoV-19. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

За время распространения коронавируса в мире было выявлено более 2 миллионов случаев заражения. Более 150 тысяч человек умерли.

В России, по информации на 18 апреля, выявлено 36 793 заболевших. Умерли 313 человек. 3057 человек выздоровели.