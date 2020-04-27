Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро

Глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер заявил, что обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки "Тур де Франс". Комментарий Мёллера приводит Sky Sports, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии проведения матчей в утвержденные сроки. "Тур де Франс" в 2021 году должен начаться в Копенгагене, маршрут веломногодневки впервые пройдет по территории Дании.

"Мы готовы провести четыре матча чемпионата Европы летом 2021 года, но мы не сможем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Я буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению", - сказал Мёллер.

Турнир должен пройти в 12 европейских городах. Копенгаген должен принять четыре матча.