Шакил О'Нил: одна из франшиз НБА может переехать в Лас-Вегас
Одна из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может перебраться в Лас-Вегас (США, штат Невада). Об этом рассказал член зала славы НБА, четырехкратный чемпион ассоциации Шакил О'Нил, которого цитирует портал The Score, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"До меня дошли слухи, что пара команд стоит на продажу и одна из них может переехать в Вегас", - сказал О'Нил.
Команды НБА никогда не базировались в Лас-Вегасе. С 2017 года в Национальной хоккейной лиге выступает клуб "Вегас Голден Найтс". С 2020 года в Лас-Вегасе базируется клуб Национальной футбольной лиги "Рэйдерс". Город ежегодно принимает матчи предсезонной Летней лиги НБА.
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